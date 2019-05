மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வருவது எப்போது? + "||" + Virudhunagar Government Hospital MRI scan when fully operational to come?

விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வருவது எப்போது?