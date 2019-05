மாவட்ட செய்திகள்

சன்னாவூரில் ஜல்லிக்கட்டு:சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை போட்டி போட்டு அடக்கிய வீரர்கள் + "||" + Jallikattu in Sannavar: Players who compete with cramped bulls

சன்னாவூரில் ஜல்லிக்கட்டு:சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை போட்டி போட்டு அடக்கிய வீரர்கள்