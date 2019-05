மாவட்ட செய்திகள்

தண்டவாள பராமரிப்பு பணி: சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் திருச்சி–மானாமதுரை பாசஞ்சர் ரெயில் இரு மார்க்கங்களிலும் ரத்து

Railway maintenance work: Saturdays and Sundays Tiruchi -Manamadurai passenger train canceled in both directions

