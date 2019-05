மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் பகுதியில் பலத்த சூறைக்காற்றுகடல் சீற்றத்தால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை + "||" + Vedaranyam area is a strong climate Fishermen did not go fishing because of sea fury

