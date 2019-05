மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்டார்கோவிலில் கார் மீது லாரி மோதல்; கர்ப்பிணி உள்பட 5 பேர் படுகாயம் + "||" + On the car, truck collision 5 people were injured

திருவண்டார்கோவிலில் கார் மீது லாரி மோதல்; கர்ப்பிணி உள்பட 5 பேர் படுகாயம்