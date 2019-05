மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நடந்த தேர்தலில்காங்கிரஸ் 509 வார்டுகளில் அமோக வெற்றிபா.ஜனதா-366, ஜனதாதளம் (எஸ்)-174 இடங்களை கைப்பற்றின + "||" + In the elections to 61 urban local bodies Congress is the winner in 509 wards

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நடந்த தேர்தலில்காங்கிரஸ் 509 வார்டுகளில் அமோக வெற்றிபா.ஜனதா-366, ஜனதாதளம் (எஸ்)-174 இடங்களை கைப்பற்றின