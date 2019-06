மாவட்ட செய்திகள்

‘இந்து தீவிரவாதி’ என்று சர்ச்சை பேச்சு: கரூர் கோர்ட்டில் ஆஜராகி முன்ஜாமீன் பெற்ற கமல்ஹாசன் + "||" + Kamal Haasan who was present at the Karur Court, was the 'Hindu terrorist'

