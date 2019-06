மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி-கூடலூர் சாலையின் இருபுறங்களிலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள் + "||" + ooty-Gudalur on either side of the road, Interrupts traffic Parked vehicles

ஊட்டி-கூடலூர் சாலையின் இருபுறங்களிலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள்