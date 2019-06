மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலை தேர்வை 2,550 பேர் எழுதினர் 51.59 சதவீதம் பேர் எழுத வரவில்லை

In Tiruchi district, 2,550 people wrote the first of the Civil Services Priorities, 51.59 percent did not write

