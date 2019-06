மாவட்ட செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிரசவத்தின்போது குழந்தை சாவு நர்சு மீது நடவடிக்கை கோரி பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Public Siege for Action on Nursing Nursing at the Primary Health Center

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பிரசவத்தின்போது குழந்தை சாவு நர்சு மீது நடவடிக்கை கோரி பொதுமக்கள் முற்றுகை