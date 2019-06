மாவட்ட செய்திகள்

ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இரும்பு பாலம் நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the Iron Bridge built during the British era be declared as a monument? Public expectation

ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இரும்பு பாலம் நினைவு சின்னமாக அறிவிக்கப்படுமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு