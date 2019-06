மாவட்ட செய்திகள்

போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்தால் எளிதில் வெற்றி பெற முடியும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி பேச்சு + "||" + Competitive examination students can be easily successful if they are self-confident IAS. Official Talk

போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்தால் எளிதில் வெற்றி பெற முடியும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி பேச்சு