கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதல் நாளிலேயே பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன + "||" + The students were given textbooks on the first day of the school opening and closing of summer vacation

