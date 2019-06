மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு கொடுக்க குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + Focusing people to file a petition at the meeting of the Tanjore Collector office

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு கொடுக்க குவிந்த பொதுமக்கள்