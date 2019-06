மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி குமாரசாமியுடன் எச்.விஸ்வநாத் திடீர் சந்திப்புஜனதாதளம்(எஸ்) தலைவர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்கிறார்? + "||" + H.Viswanath sudden meeting with the first Minister

முதல்-மந்திரி குமாரசாமியுடன் எச்.விஸ்வநாத் திடீர் சந்திப்புஜனதாதளம்(எஸ்) தலைவர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்கிறார்?