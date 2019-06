மாவட்ட செய்திகள்

குறுவை சாகுபடிக்கு காவிரியில் தண்ணீர் விடக்கோரி மண்வெட்டியுடன் விவசாயிகள் அரைநிர்வாண போராட்டம் + "||" + Farmers half-hearted scramble with water hole in the cauvery for the cultivation of the crops

குறுவை சாகுபடிக்கு காவிரியில் தண்ணீர் விடக்கோரி மண்வெட்டியுடன் விவசாயிகள் அரைநிர்வாண போராட்டம்