மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதித்த தம்பியை கவனிக்காததால் ஆத்திரம்: மனைவியை கொன்றுவிட்டு காவலாளி தற்கொலை + "||" + Because you do not notice the mentally challenged brother Kill his wife and suicide the watchman

மனநலம் பாதித்த தம்பியை கவனிக்காததால் ஆத்திரம்: மனைவியை கொன்றுவிட்டு காவலாளி தற்கொலை