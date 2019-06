மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்த 681 பேரிடம் உறுதிமொழி கடிதம்போலீசார் எழுதி வாங்கினர் + "||" + In Dharmapuri The helmet did not wear Letter of promise

தர்மபுரியில் ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்த 681 பேரிடம் உறுதிமொழி கடிதம்போலீசார் எழுதி வாங்கினர்