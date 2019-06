மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு ஆலோசனை கூட்டம் முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் நடந்தது + "||" + Teacher Eligibility Consultancy Meeting was led by the Chief Education Officer

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு ஆலோசனை கூட்டம் முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் நடந்தது