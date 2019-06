மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர் நலன் அமைச்சகத்தை உருவாக்க வேண்டும்; பிரதமருக்கு, முன்னாள் எம்.பி. ராமதாஸ் கடிதம் + "||" + Fishermen Welfare Ministry should be created; to Prime Minister, former MP Ramadoss's letter

மீனவர் நலன் அமைச்சகத்தை உருவாக்க வேண்டும்; பிரதமருக்கு, முன்னாள் எம்.பி. ராமதாஸ் கடிதம்