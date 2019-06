மாவட்ட செய்திகள்

பந்தலூர் அருகே குடியிருப்புக்குள் புகுந்த காட்டுயானைகள்; தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பீதி + "||" + Wild elephants into the area near Pandalur; Tea plantation workers panic

