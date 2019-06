மாவட்ட செய்திகள்

அரசுப்பள்ளிகளுக்கு ஆய்வக பொருட்கள், புத்தகங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For government schools Was the abuse in the purchase of laboratory goods and books? The Government of Tamil Nadu will answer Madurai HC order

அரசுப்பள்ளிகளுக்கு ஆய்வக பொருட்கள், புத்தகங்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததா? தமிழக அரசு பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு