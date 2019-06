மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும்ரம்ஜான் பண்டிகை சிறப்பு தொழுகைதிரளான முஸ்லிம்கள் பங்கேற்பு + "||" + Across the district Ramjan Festival is a special prayer A large number of Muslims participated

மாவட்டம் முழுவதும்ரம்ஜான் பண்டிகை சிறப்பு தொழுகைதிரளான முஸ்லிம்கள் பங்கேற்பு