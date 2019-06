மாவட்ட செய்திகள்

9 ஆண்டுக்கு பிறகு, காவிரி ஆற்றில் வீசிய அம்மன் சிலையை தேடிய கிராம மக்கள் + "||" + After 9 years, Goddess idol in Cauvery river People searching for the villagers

9 ஆண்டுக்கு பிறகு, காவிரி ஆற்றில் வீசிய அம்மன் சிலையை தேடிய கிராம மக்கள்