மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல் துறை நகரப்பகுதி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + The environmental sector should be aware of the urban population Narayanasamy urges

சுற்றுச்சூழல் துறை நகரப்பகுதி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - நாராயணசாமி வலியுறுத்தல்