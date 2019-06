மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 'நிபா' வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க கேரளாவை ஒட்டிய 7 மாவட்டங்களில் நடமாடும் மருத்துவ குழுக்கள் அமைச்சர் தகவல்

Minister of Information & Medical Committees in 7 districts in Kerala to prevent 'Niba' virus spread

