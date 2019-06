மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளியில் சேர்க்கையை அதிகரிக்கமாணவர்கள் வந்து செல்ல ஆட்டோ வசதி செய்து கொடுத்த தன்னார்வலர்கள் + "||" + Increase the combination of government school Volunteers who have given the auto facility to get students come

அரசு பள்ளியில் சேர்க்கையை அதிகரிக்கமாணவர்கள் வந்து செல்ல ஆட்டோ வசதி செய்து கொடுத்த தன்னார்வலர்கள்