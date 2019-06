மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 1½ ஆண்டுகளில்மணல் கடத்தியதாக 179 லாரிகள் பறிமுதல் + "||" + In the past 1½ years 179 trucks seized by sand smuggling

கடந்த 1½ ஆண்டுகளில்மணல் கடத்தியதாக 179 லாரிகள் பறிமுதல்