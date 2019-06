மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.12 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் கைதான மாநகராட்சி உதவி ஆணையாளர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + In the case of a bribe of Rs. 12 thousand Assistant Commissioner of Police Dismissal

ரூ.12 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் கைதான மாநகராட்சி உதவி ஆணையாளர் பணியிடை நீக்கம்