மாவட்ட செய்திகள்

நூலகர் இடமாறுதலுக்கு தடை குறித்த வழக்கு: ‘‘நீதித்துறையின் உத்தரவை நீதித்துறையினரே பின்பற்றாதது வேதனையானது’’ மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கருத்து + "||" + The librarian's prohibition case: The punishment of the judiciary does not follow the orders of the judiciary Madurai High Court Judge

நூலகர் இடமாறுதலுக்கு தடை குறித்த வழக்கு: ‘‘நீதித்துறையின் உத்தரவை நீதித்துறையினரே பின்பற்றாதது வேதனையானது’’ மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி கருத்து