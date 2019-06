மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்பிற்படுத்தப்பட்டோர் விடுதிகளில் சேர மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + In the district Students can apply for joining MBCs Collector Asia Mariam Info

மாவட்டத்தில்பிற்படுத்தப்பட்டோர் விடுதிகளில் சேர மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல்