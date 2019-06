மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முதல் முறையாகவாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த 3 வேகக் கண்காணிப்பு கருவிகள் + "||" + For the first time in the district 3 speed surveillance tools to control the speed of vehicles

