மாவட்ட செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்தமிழர்கள் நிர்வகிக்கும் பள்ளிகள் சாதனை தேர்ச்சி + "||" + The schools administered by Tamils are passing the record

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில்தமிழர்கள் நிர்வகிக்கும் பள்ளிகள் சாதனை தேர்ச்சி