மாவட்ட செய்திகள்

கீழக்கரை அருகே குடிநீர் கிடைக்காமல் பரிதவிக்கும் கிராம மக்கள் + "||" + villagers who are not available for drinking water

கீழக்கரை அருகே குடிநீர் கிடைக்காமல் பரிதவிக்கும் கிராம மக்கள்