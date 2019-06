மாவட்ட செய்திகள்

நடைமுறை கல்வியை சொல்கிறதுதேசிய கல்வி கொள்கை வரைவு அறிக்கையில் தாய்மொழிக்கு உரிய முக்கியத்துவம்துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பேச்சு + "||" + Practical education Important importance to the tongue in the National Education Policy Draft Report Vice President Venkaiah Naidu talks

நடைமுறை கல்வியை சொல்கிறதுதேசிய கல்வி கொள்கை வரைவு அறிக்கையில் தாய்மொழிக்கு உரிய முக்கியத்துவம்துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு பேச்சு