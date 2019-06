மாவட்ட செய்திகள்

சாம்ராஜ்நகர் அருகேகாவிரி ஆற்றில் மூழ்கி பெண் உள்பட பெங்களூருவை சேர்ந்த 3 பேர் சாவுசுற்றுலா சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் + "||" + Near camrajnakar Three persons were killed in Bengaluru, including the girl in the river Kaveri Poor to the tourists

