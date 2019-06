மாநில செய்திகள்

இரட்டை தலைமைக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி இருப்பதால் கட்சியில் குழப்பம்12-ந் தேதி அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கும் அழைப்பு + "||" + Dissatisfaction with the party because of opposition to the double leadership On 12th, the AIADMK Meeting of District Secretaries MPs call for MLAs

