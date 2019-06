மாவட்ட செய்திகள்

தென்னிந்திய நடிகர் சங்க பொறுப்பாளர்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் எதிரணி உருவாகியது சினேகன் பேட்டி + "||" + Cinematography was created by the South Indian Actors Union not fulfilling the promises

தென்னிந்திய நடிகர் சங்க பொறுப்பாளர்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் எதிரணி உருவாகியது சினேகன் பேட்டி