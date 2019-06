மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இருந்து உடுமலை வழியாக தூத்துக்குடி, ராமேசுவரத்துக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் விட வேண்டும்; அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம் + "||" + From Coimbatore to Udumalai Thoothukudi and Rameswaram Express have to go by Express

கோவையில் இருந்து உடுமலை வழியாக தூத்துக்குடி, ராமேசுவரத்துக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் விட வேண்டும்; அனைத்துத்துறை ஓய்வூதியர் சங்க மாநாட்டில் தீர்மானம்