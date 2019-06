மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு 2-ம் தாளை 30 ஆயிரத்து 72 பேர் எழுதினார்கள் + "||" + The teacher's examination exam was written by the number 2 sheet of 30 thousand 72

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு 2-ம் தாளை 30 ஆயிரத்து 72 பேர் எழுதினார்கள்