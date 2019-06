மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 5 இடங்களில் போலீஸ் குறைதீர்க்கும் முகாம்; 333 மனுக்களுக்கு சமரச தீர்வு + "||" + In the district In 5 places, the police are defending camps

மாவட்டத்தில் 5 இடங்களில் போலீஸ் குறைதீர்க்கும் முகாம்; 333 மனுக்களுக்கு சமரச தீர்வு