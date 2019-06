மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்யப்படும்; சதன் பிரபாகர் எம்.எல்.ஏ.உறுதி + "||" + Drinking water needs will be completed soon

