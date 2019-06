மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே முந்திரி தோப்பில் நள்ளிரவில் பெண்களுடன் மது விருந்து; போதையில் ஆபாச நடனம், 15 பேர் கைது + "||" + Near pondichery Wine party with women at midnight on the cashew grove; Drunk and Porn dance, 15 people arrested

புதுவை அருகே முந்திரி தோப்பில் நள்ளிரவில் பெண்களுடன் மது விருந்து; போதையில் ஆபாச நடனம், 15 பேர் கைது