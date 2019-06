மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணாடிகளை உடைத்து விவசாய நிலங்களில் வீசுவதால்பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மதுவிற்பனை செய்ய வேண்டும் + "||" + Breaking glasses and throwing in agricultural lands You need to make a bottle of plastic bottles

கண்ணாடிகளை உடைத்து விவசாய நிலங்களில் வீசுவதால்பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மதுவிற்பனை செய்ய வேண்டும்