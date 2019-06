மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி மாநில முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஜானகிராமன் மரணம்; அரசு மரியாதையுடன் இன்று உடல் அடக்கம் + "||" + The former Chief Minister of Puduchery Janakiraman death

