மாவட்ட செய்திகள்

சாயக்கழிவுநீரால் பாதிப்பு: விவசாயிகளுக்கு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Damage by drip irrigation: For farmers The compensation award should be made at the Association meeting

சாயக்கழிவுநீரால் பாதிப்பு: விவசாயிகளுக்கு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம்