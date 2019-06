மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: இளம் மழலையர் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற கால அவகாசம் கேட்டு மனு + "||" + People Hawking Day Meeting: Young Kindergarten requests for a period of time to get recognition

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: இளம் மழலையர் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற கால அவகாசம் கேட்டு மனு