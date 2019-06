மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்காக வீடுகள் இடிப்பதை தடுக்க நீதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை + "||" + The court has been tasked to prevent the demolition of homes for the Smart City project in Tanjore Corporation

