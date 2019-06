மாவட்ட செய்திகள்

மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்களை மணல் அள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் கரூர் கலெக்டரிடம் எம்.பி.-எம்.எல்.ஏ. மனு + "||" + Allow cow workers to get sand to the Karur collector MP-MLA Petition

மாட்டுவண்டி தொழிலாளர்களை மணல் அள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் கரூர் கலெக்டரிடம் எம்.பி.-எம்.எல்.ஏ. மனு