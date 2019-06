மாவட்ட செய்திகள்

தாராபுரத்தில் வக்கீல் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.1¾ லட்சம் திருட்டு பாதுகாப்பு பெட்டகத்தை திறக்க முடியாததால் 53 பவுன் நகை தப்பியது + "||" + The lawyer broke the lock of the house and stealing

தாராபுரத்தில் வக்கீல் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ரூ.1¾ லட்சம் திருட்டு பாதுகாப்பு பெட்டகத்தை திறக்க முடியாததால் 53 பவுன் நகை தப்பியது